« On ne construit pas l’école du futur n’importe comment et n’importe où »

Publié le 19/01/2022

Dans une étude à paraître au printemps, le Cerema (*) explore « l’école du futur ». Détail avec son auteure, Emmanuelle Colleter, chargée de projets sur l’usage des bâtiments à la direction « bâtiments durables territoires et villes » du Cerema.

Pourquoi avoir lancé cette étude « exploratoire » intitulée « Comment expérimenter l’école du futur » ?

Le déclencheur a été un appel d’offres de la Banque des territoires à destination de collectivités de petite et de moyenne tailles ne disposant pas des moyens en ingénierie territoriale pour réfléchir à l’école de demain. Le Cerema a été sélectionné pour en accompagner. Nous nous sommes d’abord demandé comment définir cette « école du futur ». Nous avons procédé de la manière la plus large possible, en menant une recherche bibliographique, en rencontrant des acteurs issus de milieux divers, du ministère de l’Education nationale à l’architecte, par exemple, et en réalisant des visites de terrain, afin de publier des retours d’expérience, que ce soit dans des territoires ruraux ...