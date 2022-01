Emploi

Publié le 19/01/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Actu Santé Social, Fiches de droit pratique, France

Depuis juillet 2021, cinquante territoires supplémentaires peuvent accéder à la démarche expérimentale. Retour sur cette expérimentation en 5 points-clés.

L’expérimentation « territoire zéro ­chômeur de longue durée » vise à mettre fin à la privation durable d’emploi par la création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée entre des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des personnes volontaires au chômage depuis plus d’un an. Elle est ouverte jusqu’en juillet 2026 dans 60 territoires, dont les dix lancés en 2016, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou groupes de collectivités territoriales (GTC).

Comité local

Les collectivités, EPCI ou GTC volontaires mettent en place un comité local de l’emploi (CLE), au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi. Pilote de l’expérimentation, le ...

