Lutte contre la pauvreté : bilan en demi-teinte de la contractualisation

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté

Publié le 18/01/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Dans un rapport d’évaluation, l’Inspection générale des affaires sociales estime que la contractualisation entre l’Etat et les collectivités aurait permis, malgré de nombreux ratés, de revoir certaines pratiques, de resserrer les liens entre administration déconcentrée et décentralisée.

C’était la grande nouveauté de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018 : les conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi (Calpae), signées entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre de cette politique. L’Igas s’est penchée, au premier semestre 2021, sur leur efficacité, en conduisant plus de 70 auditions et en rencontrant 150 personnes. Résultat : elle constate aussi bien des faiblesses que des avancées, et évoque des pistes d’amélioration.

Forte adhésion des collectivités

L’Igas rappelle en premier lieu que les Calpae s’inspirent des conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues à partir de 2017 entre l’Etat et les départements dans le cadre du Fonds d’appui aux politiques d’insertion ...