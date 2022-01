Médiation numérique : le numéro national d’aide aux usagers s’arrête

Inclusion numérique

Lancé durant le premier confinement en mars 2020, le numéro national d’aide aux usages numériques piloté par l'ANCT a été discrètement mis sur pause. La Mednum, coopérative dédiée à l'inclusion numérique à laquelle participe l'Etat, espère toutefois continuer son action via les canaux téléphoniques en lançant des tests avec des collectivités partenaires.

« Bonjour nous sommes actuellement fermés, merci de nous rappeler ultérieurement. » C’est ce que l’on peut entendre lorsque l’on compose le numéro 01 70 772 372, c’est-à-dire le numéro national d’aide aux usages numériques du quotidien qui avait été lancé lors du premier confinement, au printemps 2020.

Opérée initialement par la Mednum, société coopérative d’intérêt collectif dont l’Etat est sociétaire, cette initiative avait mobilisé des médiateurs numériques, dans un premier temps sur la base du volontariat, pour accompagner les usagers éloignés du numérique et n’ayant plus accès à une aide physique traditionnelle, notamment auprès des travailleurs sociaux, médiateurs et autres acteurs publics locaux, pour cause de confinement.

Soutenu à l’époque par le secrétaire d’Etat en charge de la transition numérique, Cédric O, le dispositif avait par la suite été pérennisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires : « Désormais piloté par l’ANCT et financé par l’État, ce service se professionnalise », indiquait l’ANCT en février 2021, avant de préciser en août dernier que plus de 30 000 personnes avaient pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé. De nombreuses collectivités l’ont d’ailleurs relayé sur leurs sites Internet et ajouté dans la liste des ressources accessibles aux administrés.

Mise sur pause

Pourtant, sur le site Solidarite-numerique, un bandeau indique à présent : « le numéro d’appel n’est pas accessible aujourd’hui. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». Un « Aujourd’hui » qui

