La PMI est peu prise en compte par la politique des « 1000 premiers jours »

Petite enfance

Publié le 18/01/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La politique de prévention lors des « 1000 premiers jours » de vie de l’enfant, initiée par le gouvernement, pourrait permettre aux départements de redonner un élan aux services de la PMI. Mais ceux-ci semblent très peu bénéficier de ces premiers pas.

La politique des 1000 premiers jours « correspond aux objectifs et aux compétences de la PMI. Elle est ambitieuse, stimulante, et prend enfin en compte la prévention précoce », salue Isabelle Bertrand-Salles, médecin, directrice de la promotion de la santé du département de la Gironde. Or, la nouvelle politique de prévention pendant les « 1000 premiers jours » des enfants, de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans révolus, a fait l’objet d’une contractualisation avec 70 départements en 2021, selon le cabinet d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles. Elle s’est aussi concrétisée par des appels à projets sous la houlette des agences régionales de santé et des directions de la solidarité, auprès de tous les acteurs de la parentalité et de l’enfance.

Protection de l'enfance

Santé publique

Social

