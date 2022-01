Emmanuel Macron a-t-il été le président des métropoles ?

Décentralisation

Porté par la sociologie des centres urbains, le chantre de la start-up nation a appris, au fil de son mandat, à parler à la France périphérique. Au point de nouer une relation de confiance avec l'ensemble des élus locaux ?

Des scores dignes des grandes heures des démocraties populaires. 90 % à Paris, 86 % à Bordeaux, 85 % à Nantes, 84 % à Lyon… : au second tour de la présidentielle de 2017 face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron fait une razzia de voix dans les principales villes du pays, symboles de la France qui gagne.

Ce plébiscite s’accompagne, dans les premiers mois de son règne, par des mesures qui mettent à mal les territoires en déclin. En tête de gondole : la suppression massive d’emplois aidés.

Du rififi en Corrèze

Dès le 4 octobre 2017, lors d’une visite présidentielle à Egletons en Corrèze, une première rupture se produit avec la France périphérique. Une heure et demie avant l’arrivée du chef de l’Etat, les forces de l’ordre envoient du gaz lacrymogène contre des édiles de la Creuse en écharpe tricolore. Une charge qui ulcère ces élus venus protester contre le plan social chez l’équipementier automobile GM & S à La Souterraine à 150 kilomètres de là. Des maires retournent ensuite le portrait d’Emmanuel Macron dans leur hôtel de ville.

Présents également ce jour-là, des salariés du sous-traitant en difficulté en prennent pour leur grade. « Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, ils feraient bien d’aller regarder s’ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas », lance Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite d’une fonderie à Ussel.

Fièvre jaune

Un divorce qui apparait au grand jour lors de la crise des Gilets Jaunes à partir de l’automne 2018. Durant de nombreuses semaines, des habitants de la France des campagnes et des petites villes s’attaquent au cœur battant des centres urbains.

Pour faire retomber la fièvre jaune, Emmanuel Macron entreprend un tour de France des maires. Ce road-show prend corps dans des localités peu habituées à la lumière des médias : Grand-Bourgtheroulde dans l’Eure, Souillac du côté du Lot ou Cozzano en Corse. Durant cet échange de 96 heures avec les élus locaux, le le wunderkind de l’Elysée fait étalage de sa fine connaissance du transfert de la compétence « Eau et assainissement » aux intercommunalités ou du cadre juridique réservé à l’implantation d’éoliennes.

Cette tournée se traduit par deux textes destinés à faciliter la vie des maires : la loi « Engagement et proximité » de 2019 et le projet de loi 3DS, comme différenciation, déconcentration, décentralisation et simplification, en cours d’examen au Parlement.

Retour en grâce des villes moyennes

Le mandat est aussi marqué par une multitude de dispositifs ciblés. En bonne place : le plan Action cœur de ville concocté, avant la fronde des Gilets Jaunes, par le ministre cantalou de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard.

Un arsenal contre les fermetures de commerces et la multiplication des logements insalubres. Le maire de Vesoul, proche d’Edouard Philippe, applaudit des deux mains. « Emmanuel Macron a remis les villes moyennes au cœur des priorités, alors que personne ne s’en préoccupait depuis quarante ans, salue Alain Chrétien. Il a fait, dans ces territoires, ce qui a été accompli pour la politique de la ville à partir des années 1990. Grâce à lui, nos communes ont retrouvé leur fierté. Jadis moquées, Vesoul, Vierzon ou Maubeuge font entendre leur voix dans le concert des villes. »

Un éloge qui ne vaut pas forcément pour la gestion de la crise sanitaire. « Le Président reste prisonnier de la haute-administration qui ne fait pas confiance aux élus », considère, de manière générale, le premier magistrat de Vesoul.

« Il n’y a jamais eu autant d’argent »

Le chef des marcheurs au Sénat n’est pas de cet avis. « Il n’y a jamais eu autant d’argent à disposition des collectivités, se félicite François Patriat. Les élus ont, en plus, vu leurs indemnités augmentées et leur assurance payée. Nous avons beaucoup plus de parrainages qu’en 2017. J’en ai récolté soixante en deux jours dans mon seul département de Côte d’Or. Cela marche du tonnerre de dieu. »

Pour François Patriat, Emmanuel Macron n’a pas de problème avec les élus locaux, mais avec les cercles d’élus locaux aux mains des anciens partis de gouvernement. Dans son viseur : l’Association des maires de France dirigée, depuis novembre, par le premier magistrat LR de Cannes, David Lisnard (LR). « Cette élection n’est pas très significative. Le taux de participation a été faible. Ce sont surtout les maires encartés qui ont pris part au scrutin. Ce sont les mêmes que l’on retrouve dans le comité de soutien de Valérie Pécresse, mais font des pieds et des mains auprès de moi pour obtenir un rendez-vous à l’Elysée », persiffle François Patriat.

Tentation de la recentralisation

Pour le politologue Romain Pasquier, le problème est plus profond : « Emmanuel Macron a beau avoir beaucoup dépensé pour les territoires sous la contrainte des gilets jaunes et du Covid, il reste un président néo-jacobin ». « N’oublions pas sa philosophie d’origine », abonde son collègue Luc Rouban : « Plutôt que de monter une nouvelle usine à gaz institutionnelle, Emmanuel Macron a préféré une politique de type britannique de recentralisation financière, c’est-à-dire de pilotage des comptes des collectivités par l’Etat. » C’est là que, selon Luc Rouban, se trouve l’ADN du macronisme.

« Pour les élites, la réussite se situe plus que jamais au sommet de la haute administration, puis dans une banque d’affaire, en aucun cas dans une collectivité, aussi grande soit-elle. La politique nationale n’est plus un sacerdoce, mais un job comme un autre dans une carrière », explique-t-il.

Contrairement à un François Mitterrand ou à un Jacques Chirac, Emmanuel Macron n’a pas de terre accrochée à ses chaussures. Il n’a jamais siégé dans un conseil général et fréquenté les comices agricoles. C’est, à l’évidence, un animal urbain, à l’image de la France d’aujourd’hui. Pour autant, ce pedigree n’a guère eu d’impact sur son mandat.

La banlieue oubliée ?

« La ruralité été plutôt mieux servie que la banlieue. Souvenons-nous du rapport Borloo enterré manu militari… », rappelle Romain Pasquier. De même, le Grand Paris, en proie à un extravagant système de gouvernance, a été laissé en jachère.

Le numéro 2 de France Urbaine, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) le constate : « Les grandes villes ne sont pas très à la mode ». « Je ne connais pas une mesure spécifique depuis 2017 qui soit venue nous conforter. L’image d’Epinal des métropoles riches gangrène les services de l’Etat », tacle le grand élu, longtemps Macron-compatible.

« Le malheur et le déclassement ne sont pas dans nos campagnes, mais dans les immenses ensembles de nos banlieues », confirme, à sa façon, François Patriat. Est-ce à dire que le programme macronien comportera un chapitre consistant sur ce volet ? François Patriat se garde d’en dire plus. « On ne pourra pas tenir longtemps avec un millefeuille territorial, préfère-t-il lancer. Comme il faudra une réforme des retraites, il faudra une réforme des institutions locales. »