Podcast sur le périurbain : écoutez le cinquième épisode de notre série « Aux frontières de la ville »

Pour clôturer notre série de podcasts, notre invité, Bruno Loustalet, nous partage son triple regard d'habitant, d'ancien maire et de chercheur sur le périurbain. Ayant désormais rendu son écharpe tricolore, il se consacre à présent à une thèse sur le rôle des acteurs économiques dans la construction du périurbain.

La Gazette des communes, avec le soutien de La Fabrique de la cité, a réalisé une série de cinq épisodes pour le podcast « Aux frontières de la ville, réinventer l’espace périurbain ».

Le cinquième et dernier épisode vient d’être mis en ligne mercredi 19 janvier :

Pour ce cinquième épisode qui clôt notre série de podcasts, notre invité est quelqu’un qui vit dans le périurbain, et qui a contribué à le façonner en devenant élu local. Bruno Loustalet est arrivé avec sa famille à Thil, une commune de l’est lyonnais, en 2002. En recherche d’un cadre de vie paisible, à 20 kilomètres de la métropole où lui et sa femme travaillaient, il s’est présenté aux élections municipales en 2008, et a été élu deux fois maire, avec de grands défis à relever : l’arrivée de la fibre et la mise en place d’une navette intercommunale notamment. Aujourd’hui, c’est un regard d’universitaire qu’il pose sur son territoire : il est en train d’achever une thèse à l’ENTPE à l’université Lyon Saint-Etienne sur le rôle du développement économique dans la construction du périurbain. Suivez nous dans cette balade sonore aux accents lyonnais.