Médiateur de santé : il facilite l’accès aux soins des publics vulnérables

[MÉTIER] Santé

Publié le 28/01/2022 • Par Judith Chetrit • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Si les postes de médiateur de santé sont moins répandus que les médiateurs sociaux, les collectivités s’y intéressent davantage depuis le début de la crise sanitaire.

Chiffres-clés Cadres d’emplois : assistants socioéducatifs, animateurs, contractuels (adultes relais). Catégorie : en fonction des parcours professionnels préexistants. Formation : diplôme universitaire, parcours de certification à la médiation ou formation de santé publique.

Informer, orienter, accompagner : c’est le triptyque généralement associé à la pratique de la médiation. A l’image d’associations œuvrant auprès de populations vulnérables, certaines collectivités ont décidé de décliner ce type d’actions dans le domaine de la santé, un périmètre encore indirect de compétences qui a pourtant été bousculé par une crise sanitaire amplificatrice des inégalités sociales dans l’accès aux soins. Car l’isolement et la précarité sont des déterminants qui font renoncer à un suivi médical ou restreignent l’accès à la prévention.

Ateliers santé ville

« Nous aidons aussi les habitants à remplir des dossiers pour bénéficier d’aides et de dispositifs qui leur étaient méconnus ou compliqués, comme la complémentaire santé solidaire », indique Rémi Labruyère, un ancien agent de convivialité d’une résidence de personnes âgées embauché en tant que médiateur il y a un an par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (48 communes, 70 agents, 56 000 hab., Aisne). Lui s’est fait connaître en distribuant des flyers dans les boîtes aux lettres ou en allant frapper aux portes grâce à un badge donné par les bailleurs sociaux.

Parfois mobilisés pour booster la couverture vaccinale liée au Covid-19, ces professionnels s’inscrivent surtout dans les programmes menés par les ateliers santé ville ou les actions à destination de l’enfance. A la mairie de Bordeaux (3 600 agents, 261 000 hab.), Audrey Elineau, une infirmière puéricultrice du centre hospitalier travaille depuis un an et demi avec le service de santé scolaire pour veiller à l’accès à un orthophoniste, un ophtalmo ou un pédiatre de quelque 70 enfants vivant dans des familles précaires. « La plupart des difficultés qui me remontent sont liées à la maîtrise de la langue ou des familles submergées par d’autres problématiques comme le logement et la nourriture », relève-t-elle.

Bon sens de l’écoute

Les médiateurs de santé sont majoritairement présents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville grâce à un financement provenant des agences régionales de santé et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Un bon sens de l’écoute, une capacité d’analyse et de l’empathie sont indispensables », juge Rémi Labruyère. Une tâche qui n’est pas toujours évidente au vu de la sensibilité des informations recueillies et de la gêne à parler de ses difficultés. « Il faut oser poser plein de questions sur les conditions de vie qui affectent aussi la santé », complète Nadia Boukreris, une habitante devenue l’une des trois médiatrices de santé de la ville de Grenoble (3 900 agents, 158 200 hab.).

Ces professionnels misent ainsi sur la proximité et la collaboration avec d’autres intervenants comme l’action sociale, l’habitat et ­l’inclusion numérique.