Ce qu’il faut retenir pour préparer son budget 2022

FINANCES LOCALES

Publié le 18/01/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l'heure où les collectivités locales s'activent pour préparer leur prochain budget, La Banque postale a mis à jour un document qui pourra être d'une aide précieuse. Y sont recensés un décryptage de la loi de finances 2022 ainsi qu'une sélection d’informations et de graphiques sur les finances locales et la conjoncture macroéconomique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Quelles sont les nouvelles dispositions que les collectivités devront intégrer dans leur budget 2022 ? La Banque postale fait le point dans un document intitulé « Le DOB en instantané », qui vise à les accompagner dans « une étape essentielle de leur cycle budgétaire ».

Outre des éléments sur la conjoncture macroéconomique (PIB, taux d’intérêt), le document fournit toute une série d’informations sur les finances locales (fiscalité, investissement, épargne, etc.) et publiques (déficit et dette), illustrations à l’appui.

Décryptage de la LFI 2022

Mais surtout, y sont listées les mesures des lois de finances rectificative (LFR 1 et 2).

Le budget rectificatif pour 2021 est au Journal officiel

On y retrouve également les mesures de la loi de finances pour 2022 intéressant ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier