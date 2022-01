Quelle place pour les collectivités dans les bibliothèques d’école ?

Bibliothèques

Un rapport sur les bibliothèques des écoles met en lumière la place singulière qu'occupent à leur côté les collectivités et leurs équipements de lecture publique. Les auteurs du document avancent plusieurs préconisations pour développer ces bibliothèques scolaires. Des recommandations qui, pour la plupart, impliquent potentiellement communes et départements.

Malgré leur longue histoire (lire encadré), les bibliothèques d’école reste mal connues faute de faire l’objet de collectes de données. « L’absence actuelle de données statistiques portant sur les bibliothèques d’école ne permet pas d’avoir une connaissance précise de leur nombre et de leurs caractéristiques. Elle ne permet pas non plus d’avoir une idée, même vague, des moyens engagés annuellement pour l’achat des ouvrages présents dans ces bibliothèques », préviennent les inspecteurs de l’ IGÉSR auteurs du rapport intitulé « Les bibliothèques d’écoles, état des lieux, usages pédagogiques, pratiques de lecture des élèves » et publié fin 2021.

Pour essayer d’éclairer partiellement cet angle mort des politiques en faveur de la lecture et de la documentation scolaire, les rapporteurs ont donc posé leurs loupes sur les bibliothèques des écoles dans huit académies (1), observation élargie à quelques autres territoires au cours de l’année 2020-2021.

Contrats territoire-lecture et cités éducatives

Les bibliothèques scolaires du premier degré sont à la croisée de deux ministères et de leur action sur les territoires : depuis 1984, « le ministère de la culture contribue de manière indirecte [au fonctionnement des bibliothèques d’écoles] à la fois par le soutien financier qu’il apporte au développement des bibliothèques des collectivités territoriales, pouvant servir de centres de ressources pour les bibliothèques d’école, et au travers de dispositifs tels que les contrats territoire-lecture à compter de 2010 », expliquent les auteurs du rapport.

De son côté, poursuivent les rapporteurs, « le ministère de l’Education nationale a récemment donné une impulsion renouvelée aux bibliothèques d’école, de manière directe – dotation de 6,5 M€ cumulés depuis 2018 pour les acquisitions d’ouvrages – ou indirecte – par exemple par l’intermédiaire des cités éducatives. Un vade-mecum vient de rappeler, en 2020, non seulement l’intérêt des bibliothèques d’école, mais aussi les principaux critères à respecter pour qu’elles jouent pleinement leur rôle. »

Les communes partenaires « de choix » des bibliothèques d’école

Le rapport insiste sur le fait que les communes, à travers leurs bibliothèques municipales, figurent comme des partenaires « de choix » des écoles pour leurs bibliothèques. Partenariat qui va « bien au-delà de pratiques éprouvées telles que la visite-découverte de début d’année, soulignent les rapporteurs. Elles contribuent souvent à l’enrichissement et au renouvellement des ouvrages présents dans les bibliothèques d’école ou les bibliothèques de classe. »

Les auteurs ont cherché à identifier des leviers de développement et de pérennisation de ces relations, citant ainsi, comme éléments facilitateurs :

des conditions de prêt particulières offertes aux enseignants (nombre d’ouvrages et durée) ;

la livraison des ouvrages directement dans les écoles ;

voire la gestion des livres abîmés ou perdus, « qui reste un sujet de tension majeur et un frein au développement » de ces relations, précisent les rapporteurs.

Quatre points clés pour développer une bibliothèque d’école

Ils ont aussi identifié plusieurs conditions pour une bibliothèque d’école de qualité, dont la plupart appellent la contribution des communes :

le positionnement, la taille et l’aménagement des locaux ;

les ressources humaines (point faible, qui repose trop souvent sur la bonne volonté de quelques-uns) ;

le fonds documentaire, (déterminant pour l’attractivité du lieu tant pour les élèves que pour les enseignants).

Maintien et renforcement des contrats territoire-lecture

Au total, les rapporteurs formulent huit recommandations, dont les collectivités sont rarement absentes. Ainsi, en plaidant pour la poursuite du plan « bibliothèques » de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), ils insistent sur la nécessité de « renforcer les exigences d’engagement des municipalités pour les écoles qui souhaitent bénéficier des fonds nationaux dans le cadre de ce plan. »

Les auteurs demandent aussi au ministère de la Culture de « maintenir, et si possible renforcer, le dispositif des contrats territoire-lecture, en veillant à ce que le volet relatif au partenariat avec l’institution scolaire, quand la nature du projet s’y prête, soit non seulement présent mais prenne bien en compte les écoles maternelles et élémentaires. »

Engager les bibliothèques départementales sur le volet formation

Autre préconisation à l’adresse de la Rue de Valois : un rapprochement des Drac avec les rectorats. L’objectif étant que les bibliothèques départementales proposent des modules de formation pour les enseignants en charge de la bibliothèque scolaire. « Ces formations pourraient être co-animées par un bibliothécaire et un formateur de l’éducation nationale. Idéalement, elles devraient permettre aux personnels des bibliothèques territoriales et aux personnels de l’éducation nationale d’un même territoire s’occupant des bibliothèques de leur école de se rencontrer et de nouer des liens utiles à des collaborations ultérieures. »

De même, dans le cadre du « Plan français » (plan visant à renforcer l’enseignement du français à l’école), les auteurs insistent sur la sensibilisation des référents « français » aux partenariats noués avec les bibliothèques territoriales.

Autre suggestion : la mise en oeuvre de formations, pour les responsables des bibliothèques d’écoles, qui pourraient « éventuellement être organisées conjointement avec le concours des agents des bibliothèques territoriales.

Bibliothèques d’écoles : peu de statistiques mais une longue histoire L’histoire des bibliothèques d’écoles remonte à 1862, année où le ministère de l’Instruction publique publia un arrêté en instituant une dans chaque établissement scolaire. Cependant il faudra attendre l’année 1975-1976 pour voir six écoles expérimenter leur version moderne de « bibliothèque-centre documentaire », formule qui sera généralisée en 1984 par les ministères de l’Education nationale et de la Culture avec la publication de la circulaire n° 84-360 du 1er octobre 1984, précisant que ces bibliothèques s’insèrent « dans le projet pédagogique de l’école et dans le projet local de développement de la lecture. » Même si 2008 marque le retour à l’appellation « bibliothèque d’école », les caractéristiques et les objectifs pédagogiques sont depuis restés inchangés.