Dématérialiser n’est pas transformer

Publié le 01/02/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Fin 2022, la totalité des services publics devra être dématérialisée. Une ambitieuse exigence fixée par l’État, à laquelle les collectivités doivent pourtant répondre. Or, selon la récente étude réalisée par Infopro Digital Études « La dématérialisation des services publics », plus de la moitié des élus et agents interrogés estiment que leur collectivité n’est pas assez armée, ni préparée pour satisfaire à cet objectif. Bien sûr, l’Administration se réforme à grands pas et la crise sanitaire a été révélatrice, parfois même accélératrice de la transformation numérique du secteur public. Mais la dématérialisation n’est qu’un des ingrédients de la transformation des organisations. Cette dernière doit nécessairement être accompagnée d’approches et de procédures simplifiées et fluidifiées. Une nouvelle culture doit être portée et une autre gouvernance animée au plus haut niveau des collectivités. Sans vision systémique, c’est une cible difficile à atteindre. Bonne nouvelle pour les collectivités : des acteurs expérimentés peuvent les accompagner. Ces véritables chefs d’orchestre de leur transformation proposent, notamment, des solutions déjà disponibles « sur étagère », répondant aux plus hauts niveaux de fiabilité, de disponibilité et de sécurité. Pour le bénéfice de tous, collectivités comme citoyens.

Bonne lecture, **Philippe Walter* *Directeur de la Transformation Numérique Secteur Public – Salesforce

Télécharger notre Ebook

Contenu proposé par SALESFORCE