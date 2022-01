Une plateforme de logement dédiée aux agents de la fonction publique

Développement local

Publié le 28/01/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Innovations et Territoires

Immo Fonctionnaire ambitionne de faciliter la recherche de logements des agents de tous les versants et d’offrir une expérience positive du déménagement avec le pack mobilité. La plateforme digitale propose divers services : annonces de logements de qualité, aide au déménagement, système de garant et de caution. Mais il reste difficile de trouver des logements de qualité en zone tendue.

En tant que policier municipal, Frédéric Lange a vécu plusieurs mutations : Paris, les Bouches-du-Rhône, Toulouse, Narbonne. En 2010, il rencontre de vraies difficultés à trouver un logement. « Je me suis demandé comment on pouvait s’aider entre collègues. J’ai créé un groupe sur Facebook », se souvient-il. L’idée est simple : quand un policier quitte son logement, il en indique la disponibilité, les caractéristiques et le loyer.

Les membres du groupe se multiplient jusqu’à atteindre 5 000 personnes. Parallèlement, Frédéric Lange en crée d’autres, dédiés aux différentes corporations : Education nationale, fonction publique territoriale, pénitentiaire… Une douzaine de groupes voient le jour, comptant jusqu’à 70 000 membres, animés de façon bénévole par le policier municipal.

Prêts d’honneur

En 2019, il décide de créer une plateforme numérique, « immo-fonctionnaire.fr », en investissant son propre capital. Un an plus tard, il se met en congé de disponibilité de la FPT afin de se consacrer au projet. Il rencontre son associé, Alexandre ­Boisguérin, consultant spécialisé dans les déménagements. Ils lancent une start-up en juin, au lendemain du premier confinement. « En septembre, nous avons réussi à obtenir des prêts d’honneur de différents organismes : la chambre de commerce et d’industrie de l’Aude, Créalia Occitanie, la Banque publique d’investissement. Nous avons réuni 170 000 euros », poursuit ­Frédéric Lange. L’argent est immédiatement investi pour faire réaliser une plateforme autrement plus performante.

80 000 annonces sur la France

« Nous avons étoffé notre offre en contactant des agences immobilières, mais aussi des propriétaires intéressés d’avoir des fonctionnaires comme locataires », confie le président fondateur. Aujourd’hui, la plateforme compte plus de 80 000 annonces sur toute la France. Elle reçoit des demandes de fonctionnaires, de tous versants, qui doivent créer un profil pour accéder aux services. « Tout est digitalisé. Le candidat peut télécharger et remplir son dossier en ligne, c’est un gain de temps », estime Frédéric Lange. La start-up s’est enrichie d’un community manager. Afin de grandir, Immo Fonctionnaire commence à nouer des partenariats. Le premier avec l’assureur GMF. « Nous sommes un rapporteur d’affaires pour GMF qui, de son côté, nous donne de la visibilité », explique ­Frédéric Lange. Grâce au réseau d’Alexandre ­Boisguérin, une aide au déménagement est assurée. Enfin, le partenariat avec la start-up ­Cautionéo permet de proposer un système de garant-caution. « Nous composons un pack mobilité, opérationnel en début d’année », assure ­Frédéric Lange. La start-up se rémunère par une commission sur chaque dossier validé et fait payer les propriétaires non-fonctionnaires 9 euros l’annonce.

Contact : Frédéric Lange, président fondateur,f.lange@immo-fonctionnaire.fr