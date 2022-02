Accompagner la transition numérique des collectivités

Publié le 01/02/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

De nombreuses initiatives se sont multipliées depuis dix ans en matière de numérique dans les collectivités. Dans le contexte actuel et compte tenu des avancées technologiques, il est possible de replacer le citoyen au cœur des priorités en accroissant la fluidité, la vitesse, la proximité, le ciblage des actions locales. Une manière de répondre plus rapidement aux attentes des usagers et de mieux valoriser le travail de qualité des agents. Les solutions existent et il faut saisir cette opportunité pour booster les services publics.

Télécharger notre Ebook

Contenu proposé par SALESFORCE