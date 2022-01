Les bonnes pratiques des élus locaux face aux décharges sauvages

Environnement

Publié le 17/01/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La France compte aujourd’hui pas moins de 36 000 décharges sauvages. Face à ce phénomène qui prend de l’ampleur, les maires se sentent souvent démunis. Le Sénat organisait jeudi 13 janvier une table ronde d'élus sur le sujet pour mettre en avant les bonnes pratiques et esquisser de nouvelles solutions.

Le 5 août 2019, Jean-Mathieu Michel, 76 ans, maire de la petite commune de Signes dans le Var (3000 habitants) décédait après avoir été renversé par la fourgonnette d’un maçon qu’il avait surpris à décharger des gravats dans la nature. La mort de cet élu avait provoqué un émoi national et jeté une lumière crue sur le phénomène des agressions envers les élus mais aussi des décharges sauvages qui empoisonnent la vie des habitants et des élus.

Alors que le phénomène prend de l’ampleur – le territoire compte 36 000 décharges sauvages selon l’Ademe et le nombre d’infractions a augmenté de 85 % entre 2017 et 2021 -, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a consacré jeudi 13 janvier une table ronde sur le sujet afin de « diffuser et valoriser les bonnes pratiques ». Trois ...