Agents et élus sont unanimes, le droit les bloque au quotidien

« On sature »

Karine Follin, secrétaire de mairie à ­Tourneville (311 hab.) et Daubeuf-la-Campagne (234 hab., Eure), présidente de l’Association des secrétaires des mairies rurales, raconte : « Je me retrouve submergée, et mes collègues sont dans le même cas que moi. On sature ! Si on a besoin de s’informer, et il le faut, c’est le système D. En ce moment, j’essaye de déclarer les ruches d’une des deux communes où je travaille. Mais la plateforme internet n’est accessible qu’aux particuliers et aux professionnels, pas aux collectivités. J’ai appelé la chambre d’agri­culture, qui ne sait pas. Même chose pour celles des départements voisins. J’ai aussi téléphoné aux instances nationales ainsi qu’à trois services différents à la préfecture. Et à chaque fois, la réponse, c’est débrouillez-vous ! »