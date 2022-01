Réformer la culture juridique, une nécessité

Simplification

Publié le 20/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Rédaction des textes, expérimentation, travail parlementaire… Pour améliorer la qualité de la norme, les idées ne manquent pas et témoignent toutes d’un besoin identique : adapter les normes au contexte territorial.

Le souci est largement identifié par la sphère locale, mais aussi bien connu de la ­doctrine : face à une abondance problématique de normes, le chantier de transformation doit être engagé. Mais s’il est souhaitable de calmer cette inflation, le Conseil d’Etat, dans son étude de 2016, ­intitulée à juste titre « Simplification et qualité du droit », relève qu’il existe « une part de cette complexité­ [qui est] irréductible », et qui tient à la technicité de certaines matières.

Quoi qu’il en soit, l’amélioration de la norme se joue au Parlement. Dans son étude, le Conseil d’Etat plaide pour une plus grande homogénéité des lois et le contrôle de leur volume au cours des discussions parlementaires. « Un plafond raisonnable à ne pas dépasser pourrait ainsi être fixé en nombre de signes. » Mais la recherche d’autres pistes est possible : à l’issue d’un colloque organisé le 26 novembre 2020, notamment par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), 46 propositions ont été recensées. Celles faisant la part belle aux collectivités ne manquent pas.

Association idéale

La norme vise un destinataire ­défini. Il s’agit donc, pour en améliorer la qualité, d’y associer les collectivités. ­Alain ­Lambert, président du CNEN, l’explique ainsi : « Sur les détails de mise en œuvre, ce sont ceux qui instaurent la norme qui vont être les mieux placés pour aider à la rédiger de la manière la plus efficace. » Le CNEN se présente comme le lieu idéal de cette ­association : « Si, au lieu de nous ­saisir en urgence, on nous donnait un programme législatif sur six mois, on aurait le temps de faire remonter les remarques des collectivités sur l’installation de tel ou tel ­dispositif. »

Une autre façon d’associer les collectivités : l’expérimentation, qui a fait l’objet d’une loi du 19 avril 2021. Cette démarche, qui permet d’adapter une norme à un contexte territorial, a tout intérêt à se multiplier. Toujours selon ­Alain ­Lambert, « on parle, là, d’un sujet d’une simplicité biblique, la théorie est une science qui permet de penser un problème et de proposer des solutions. Mais ce que la pratique nous enseigne, c’est comment l’environnement dans lequel cette transformation est proposée va l’accueillir ».

Formation à la légistique

Enfin, écrire la norme, cela s’apprend. Que ce soit le Conseil d’Etat ou le CNEN, tous s’accordent sur la nécessité de généraliser la formation à la légistique, la science de la rédaction des textes normatifs. Pour ­Pierre de ­Montalivet, professeur à l’université Paris - est ­Créteil, « il faudrait étendre ces formations à tous les agents publics concernés, ainsi qu’aux élus ». Et pourquoi ne pas modifier la ligne éditoriale du droit en introduisant des encadrés, en renvoyant à une annexe, à des schémas, des notices ?

En tout cas, ­Alain ­Lambert le prédit : « Les derniers mois de la campagne présidentielle, c’est la simplification qui sera au cœur du débat, et les candidats doivent s’y préparer. » Ce ne serait pas la première fois, croisons les doigts pour que l’élection de 2022 soit enfin la bonne.