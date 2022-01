Le confort d’été des bâtiments scolaires

RE 2020

Le confort d’été est pris en compte dans la RE 2020. Les futurs bâtiments scolaires devront s’y conformer. Que faire pour les bâtiments existants ? Les établissements sont fermés au moment des plus fortes chaleurs mais le dérèglement climatique s’accélère et cette problématique devient un enjeu de santé des enfants voire d’égalité des chances au moment des examens. Voici quelques conseils.

En période hivernale, la qualité de l’isolation est le meilleur des atouts pour garantir le confort thermique et c’est tout aussi vrai en été pour lutter. Au delà de cette question, les bâtiments scolaires sont différents selon les collectivités et il convient de s’adapter à la configuration des lieux pour gagner en confort face aux chaleurs excessives. Aussi notre propos ne sera pas de préconiser telle ou telle modification ou équipement mais simplement de rappeler ce qu’il est possible de faire pour optimiser le rafraîchissement d’été en agissant sur les moyens existants.

Ventilation / climatisation

Toute la finesse de l’exercice consiste à réguler les flux d’air entre l’intérieur et l’extérieur aux différents moments d’une journée. Le jour, il conviendra de limiter au ...