Un guide pour évaluer la participation citoyenne

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Publié le 17/01/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Documents utiles, France

L’Institut de la concertation et de la participation publie un guide de l’évaluation de la participation. A destination des praticiens, ce travail collectif présente différentes approches de l’évaluation des politiques et des dispositifs de concertation et de participation, des points d’alerte et des recommandations.

L’évaluation reste une pratique peu mobilisée en France. L’évaluation des démarches participatives l’est encore moins. Pour y remédier, l’Institut de la concertation et de la participation citoyenne, réseau national de praticiens qui réunit des consultants, des agents de collectivités et de l’administration publique, des salariés d’entreprises et d’associations, des élus et des citoyens, des étudiants et des chercheurs, a publié sur son site un guide.

Différentes approches de l’évaluation des politiques et des dispositifs de concertation et de participation citoyenne y sont recensées, ainsi que des points d’alerte et des recommandations. Le guide fournit également des liens vers des ressources méthodologiques plus détaillées.

Motivations diverses

La question du pourquoi évalue-t-on des actions participatives mérite d’être posée, tant les motivations sont diverses. On peut par exemple citer :

Améliorer les façons de faire, identifier les besoins en formation des agents ou les besoins de recrutement ;

Décider de reconduire ou non un dispositif participatif donné, d’augmenter ou de réduire les moyens dédiés à la participation ;

Rendre compte aux citoyens, en fin de mandat, du respect d’engagements publiés dans une charte ou un programme politique ;

Susciter une réflexion sur les finalités, les priorités ou les moyens consacrés à la participation ;

Préparer un argumentaire pour développer un plaidoyer.