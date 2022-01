Covid long : lancement d’une plateforme de référencement

SANTE AU TRAVAIL

Publié le 17/01/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Alors que le pays traverse une cinquième vague épidémique, le Sénat a adopté, jeudi 13 janvier, une proposition de loi visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades de « covid longs ». Une pathologie qui touche de nombreux agents territoriaux.

Le Sénat a adopté, jeudi 13 janvier 2022, une proposition de loi visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques du Covid. Objectif : renforcer l’accompagnement et la prise en charge des « Covid longs ». Alors que depuis près de deux ans, les syndicats de la fonction publique demandent à avoir des chiffres précis de la contamination, la création de cet outil pourrait permettre d’en savoir davantage sur la contamination et le nombre d’agents touchés par les symptômes du Covid long.

Cette future plateforme, dont l’accès sera gratuit, pourra se décliner « sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications », précise le texte adopté. Elle doit ...

