Odile et les vaches… devront finalement vivre ensemble

Publié le 17/01/2022 • Par Pascale Tessier • dans : Actu juridique, Jurisprudence, Régions

Dudarev Mikhail - AdobeStock

Vaches et néoruraux vont devoir cohabiter ! Ainsi vient d’en décider le tribunal administratif de Versailles en rejetant la demande de riverains qui voulaient bouter hors de leur vue une future ferme d’élevage bio. Aux fins de non-recevoir pour cause de nuisances annoncées mais non démontrées, le tribunal a ajouté l’obligation pour les requérants d’indemniser l’agriculteur et la commune.