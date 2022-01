« Nous voulons récupérer de l’espace public sur la rue »

Aménagement urbain

Le groupement la Rue commune, composé de Richez associés, Franck Boutté Consultants et Leonard, a été retenu par l’Ademe dans le cadre de son appel à communs sur la résilience des territoires. Le groupement a désormais un an pour concevoir un guide pour renouveler les rues secondaires des métropoles. Des rues adaptées aux nouvelles mobilités et aux enjeux d’usages qu’a soulevés le Covid-19. Étienne Bourdais chapeaute le projet pour le groupe Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de Vinci.

