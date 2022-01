Protocole sanitaire dans les écoles : après les engagements, les élus locaux attendent des actes du gouvernement

Coronavirus

14/01/2022

Les associations d’élus locaux ont eu rendez-vous vendredi 14 janvier 2022 avec cinq ministres pour leur faire part de ce qu’elles jugent être un dysfonctionnement de l’Etat envers les collectivités territoriales. Elles reprochent au gouvernement un manque de concertation et de communication dans la gestion de la crise sanitaire, en particulier à l’école.

Une douzaine d’associations d’élus face à cinq ministres : Jean-Michel Blanquer (Education nationale), Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires et Relations avec les collectivités territoriales), Amélie de Montchalin (Fonction publique), Adrien Taquet (secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles) ainsi qu’Olivier Véran (Santé), dont la présence n’était pas prévue à l’origine. Les conditions étaient réunies pour un face-à-face tendu autour du sujet de l’école, ces représentants de collectivités – communes de toutes tailles, urbaines et rurales, départements et régions – ayant ouvertement ces derniers jours manifesté leur mécontentement à l’égard de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement.

Protocole sanitaire : « l’erreur majeure du ...