Terra Nova appelle à des politiques du logement plus territorialisées

Présidentielle

Publié le 18/01/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Dans une note publiée le 14 janvier, Terra Nova revient sur l'évolution des politiques du logement ces dernières années, et l'implication croissante des collectivités territoriales sur le sujet. Selon elle, les futurs candidats à l'élection présidentielle doivent proposer des politiques plus territorialisées.

Une politique qui mécontente beaucoup de citoyens pour ses insuffisances – 3,2 millions de demandes de logement social sont en attente, les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter, environ 300 000 personnes sont sans domicile fixe – , et qui peut être évaluée à environ 38 milliards d’euros par an de ressources publiques : la politique du logement est au croisement d’enjeux variés et parfois contradictoires, ce qui est peut-être une explication de ses faiblesses. La fondation Terra Nova, dans une note publiée le 14 janvier, analyse les enjeux de cette politique, et ses évolutions souhaitables. Elle pourrait inspirer certains candidats à l’élection présidentielle, alors que le logement n’a pas toujours paru central dans la politique menée par l’actuel Président depuis 2017.

La note a été rédigée par le groupe « logement » de Terra Nova, composé d’experts reconnus du sujet, comme Sabine Baïetto-Beysson, ancienne directrice de l’Anah, Julien Damon, enseignant à Sciences-po,…Elle n’évoque pas le projet de loi « 3DS », qui crée la fonction d’autorité organisatrice de l’habitat pour les intercommunalités.

Mieux coopérer

« Sauf aménagement à la marge, il est possible d’affirmer qu’on ne manque pas aujourd’hui d’outils d’intervention : HLM, aides personnelles au logement, encadrement des loyers, encadrement des rapports entre locataires et bailleurs, outils d’aménagement urbain, établissements publics fonciers, incitation fiscales, financements dédiés via la Caisse des dépôts et Action logement, lutte contre l’insalubrité et le saturnisme, prévention des expulsions, droit au logement opposable… Nous ne sommes pas en manque de textes mais de responsabilisation des acteurs et de coopération », jugent les auteurs. La question est aujourd’hui que doit encore faire l’Etat ? et quelle marge de manœuvre pour les collectivités territoriales ? Quelles s ont les complémentarités d’actions des uns et des autres ?

Pour Terra Nova, L’Etat doit continuer à tracer le cadre législatif et réglementaire et assurer une péréquation entre les collectivités au nom de la solidarité nationale, dont il est le garant. Mais il doit aussi donner comme priorité de susciter une coopération des acteurs locaux à l’échelle de leur territoire, et rechercher des formes de coresponsabilité, où l’adaptation locale est nécessaire pour restituer l’égalité.

« Il faut déterminer localement les besoins, notamment des personnes en situation de grande exclusion, et avoir une production adaptée aux capacités contributives et à la typologie des ménages concernés (on manque notamment de petites surfaces pour des personnes seules) », précise la note.

L’hébergement aux collectivités

La note évoque ensuite la question des sans-abri et de l’hébergement d’urgence. qui se trouve dans un « no man’s land bureaucratique » selon les auteurs, alors que les dépenses publiques pour l’hébergement n’ont cessé d’augmenter – elles représentaient 2 % des dépenses publiques pour le logement en 1984, contre 12 % en 2021. La responsabilité sur ce sujet doit être clarifiée, pour Terranova, elle devrait relever des municipalités, avec une péréquation de l’Etat, garant de la solidarité, pour accompagner ce transfert de responsabilités et de moyens, sans renoncer à une répartition équilibrée de l’offre adaptée à ces publics. L’institut estime par ailleurs que le secteur du logement social doit être plus présent sur la prise en charge de ces publics : « Pour développer une offre de logements très abordables, des appartements autrefois prévus pour des familles nombreuses, et même des trois-pièces, doivent être réaménagés en appartements pour personnes seules. Dans les programmes neufs, la baisse tendancielle de la taille des ménages doit être mieux prise en compte, avec une offre plus élevée de studios et de deux-pièces, détaille-t-il. Les grilles de loyers doivent être aménagées pour dédier une partie du parc aux ménages très défavorisés. »

Terra Nova appelle par ailleurs à poursuivre la rénovation urbaine dans les quartiers politiques de la ville, tout en l’étendant au parc privé, notamment aux copropriétés dégradées.

Le foncier au cœur du problème

Enfin la dernière partie de la note concerne la question foncière, pointée par tous les professionnels comme l’un des nœuds du problème de l’inflation des prix immobiliers.

Les auteurs proposent plusieurs solutions très opérationnelles :

Pour lutter contre la rétention foncière, définir des secteurs dans lesquels les propriétaires seraient incités à réaliser eux-mêmes le projet ou à céder leurs terrains à un promoteur ou investisseur. Dans ces secteurs, les terrains verraient leur taxation augmenter au fil du temps pour rejoindre celle de terrains construits conformément au projet ;

Financer une politique ambitieuse de réserves foncières par les collectivités en leur offrant des prêts à quatre-vingts ans sur la ressource du livret A, soit des conditions analogues à celles consenties aux offices fonciers solidaires : une enveloppe de 10 milliards d’euros sur cinq ans est nécessaire ;

Améliorer l’articulation des plans locaux d’urbanisme, à portée réglementaire, avec les programmes locaux de l’habitat qui expriment les objectifs et leur traduction spatiale. Les PLU devraient comporter une étude de réceptivité qui permettrait de vérifier la cohérence entre ces deux documents de planification.

Sur le volet de la rénovation de l’habitat, les auteurs sont très offensifs. Etant donné que de nombreuses études démontrent que les travaux d’économies d’énergie menés dans les logements ne se révèlent économiquement rentables qu’à la marge, tant que l’énergie demeure peu chère. Les auteurs proposent donc de :