Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 8 au 14 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Bâtiments rénovés – En s’appuyant sur sept projets de rénovation « représentatifs du marché français » (bâtiments relativement récents ou remontant à la Renaissance de tailles très différentes), l’Alliance HQE-GBC a présenté les résultats d’une étude sur la rénovation selon des critères bas carbone. Comme l’explique Actu Environnement, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur de la RE 2020 pour les bâtiments neufs. L’étude, basée sur le référentiel E+C-, a ainsi pris en compte les principaux contributeurs de l’analyse de cycle de vie (produits de construction, consommations énergétiques et d’eau…). Les conclusions, chiffres à l’appui, insistent sur l’importance de la connaissance globale du projet et sur l’aspect déterminant de l’enveloppe et du chauffage pour des résultats optimum [lire aussi notre article].

Chaud devant – Selon le service européen Copernicus d’observation de la Terre, cité par Sciences et Avenir, le réchauffement climatique a été particulièrement marquant sur les 7 dernières années. On a ainsi enregistré une température moyenne supérieure de 1,1°C à 1,2°C par rapport au 19e siècle et constaté des effets immédiats dévastateurs : canicules exceptionnelles, incendies ravageurs, fortes précipitations. Principale cause : les émissions de gaz à effet de serre issues de l’activité humaine. L’organisme européen, qui souligne aussi la forte présence de méthane dans l’atmosphère, appelle à des « mesures efficaces et décisives pour aller vers une société durable (…) et réduire les émissions de carbone ».

Le point 5G – L’Agence nationale des fréquences (AFNR) a présenté sur son site Internet les derniers chiffres de l’observatoire des déploiements des réseaux mobiles. Si la France comptait, début janvier, 31 650 sites 5G autorisés (dont 22 180 techniquement opérationnels), ce réseau est encore absent de nombreux départements (essentiellement ruraux dans le Massif central et dans l’Est). Pour rappel, les obligations de déploiement en zone rurale ne s’appliqueront qu’en 2024. Sans surprise, la 5G est essentiellement présente dans les grands centres urbains et sa présence a augmenté de 2,2% le mois dernier. A titre de comparaison, on dénombre 51 294 sites 4G actifs.

Moins de grillages – Afin de lutter, entre autres, contre la défiguration des campagnes et restaurer les paysages, ainsi que stopper les dérives de certaines pratiques de chasse, une proposition de loi a été adoptée au Sénat pour limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée. La Croix souligne que le texte vise à interdire les clôtures hautes, à définir celles qui s’intègrent mieux au milieu naturel et qu’elles doivent ménager le passage de la faune au sol. Mais la loi prévoit toujours le maintien des clôtures d’intérêt public (axes de transports, sites militaires…).

Le chaud et le froid – Comment optimiser les caractéristiques des réseaux de chaleur ou de froid, qu’ils soient en création ou en extension ? Tel est l’objet de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Efficacity et la FNCCR. Comme la fédération l’explique sur son site Internet, la collectivité ou l’aménageur retenus à l’issue de la procédure lancée le 11 janvier pourra s’appuyer sur le logiciel d’aide à la décision PowerDIS, ainsi que par Efficacity et le CSTB, dans le cadre d’un accompagnement subventionné à hauteur de 50%.

Paroles d’experts – Après que l’Ademe et le ministère de la Transition écologique ont officialisé, en novembre, la création d’un réseau de conseillers techniques pour les énergies renouvelables, le site Actu.fr annonce que la région Occitanie se lance dans le recrutement de ces experts. Ce réseau de spécialistes sera chargé d’accompagner les collectivités locales (surtout en amont) dans le développement de leurs projets éoliens et solaires photovoltaïques.

Seuls au monde – Un reportage de France TV présente le quotidien du petit village de Casterino (Alpes-Maritime) toujours coupé du monde depuis la tempête Alex. La route d’accès ne sera reconstruite qu’en novembre 2022. Il faut être équipé de véhicules spéciaux pour accéder au hameau, surtout par temps de neige.

Et aussi…

Alors que l’association Avere annonce des perspectives prometteuses pour la mobilité électrique [lire aussi notre article], Novethic dresse la liste des nombreux écueils qui ralentissent encore son développement.

En Isère, la Compagnie du Rhône a lancé un démonstrateur de panneaux photovoltaïques installés à la verticale [Actu Environnement].

Un nouveau décret consolide le cadre de sureté des barrages [Legifrance].