Urbanisme et santé psychique : plaidoyer pour une ville relationnelle

Publié le 14/01/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pétrouche - adobestock.com

Quels sont les impacts de l'environnement urbain sur la santé psychique ? Comment rendre la ville plus favorable à la santé mentale de ses habitants ? Les réponses apportées par une psychologue sociale et un architecte de La Fabrique des transitions de Lyon et ses régions, lors d'un récent webinaire, tracent les contours d'une ville plus relationnelle.

