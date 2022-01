Crise sanitaire

Publié le 14/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 13 janvier rend officielle une annonce du gouvernement faite depuis novembre : pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, la dose de rappel du vaccin est obligatoire, à partir du 15 janvier, pour tous les adultes de dix-huit ans et un mois ou plus, et non plus uniquement pour les personnes de soixante-cinq ans ou plus.