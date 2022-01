En montagne, l’incontournable centre aquatique « toutes saisons »

STATIONS DE SPORTS D'HIVER

Publié le 13/01/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Dans les stations de sports d’hiver, les centres aquatiques et/ou aqualudiques occupent une place substantielle dans les réflexions conduites autour de la diversification de l’offre touristique. Entre ambitieux équipements XXL et autres approches d’envergure plus ciblée.

« C’est un fait : le centre aquatique constitue aujourd’hui un élément structurant des stations de montagne », constate Emma Lecomte, directrice Développement et Communication au sein de l’agence Coste Architecture. Et pour cause, l’enjeu porte plus que jamais sur la diversification de l’offre de loisirs. En hiver tout d’abord, puisqu’environ 20% à 25% des visiteurs des stations ne skient pas lors de leur séjour. Mais aussi en dehors de la saison enneigée, dans l’optique de maintenir une offre tout au long de l’année. « Les établissements aqualudiques ont le vent en poupe. Ils répondent à une demande de bien-être, de détente et de santé », confirme Michel Garcia, vice-président de la communauté de communes des Pyrénées catalanes (Pyrénées orientales). Lequel met particulièrement l’accent sur « les bienfaits des thermes et autres bains chauds ».

Et même une vague de surf…

Ces dernières années, la mode a volontiers porté sur des équipements ambitieux, à l’image de l’Aquariaz à Avoriaz (Haute-Savoie), inauguré en 2012. Présenté comme un « paradis tropical » avec sa « forêt luxuriante, il renferme de nombreux bassins, un half pipe et encore un mur d’escalade. Autre établissement emblématique de cette course à la diversification : Aquamotion à Courchevel (Savoie), ouvert en décembre 2015 : 10 500 m² répartis sur quatre niveaux avec une zone aquatique composée de nombreux bassins, d’une lagune de nage, d’une rivière sauvage et même d’une vague de surf. Sans oublier la zone bien-être avec ses saunas et hammams, son centre de soins du corps et esthétiques, etc. Montant de l’investissement pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise : 60,3M€ HT.

Concurrence des hôtels ?

« Si le modèle économique ne peut s’apprécier que dans la durée, il apparaît, au vu des premières données, que les hypothèses de fréquentation et d’équilibre financier ayant présidé à sa réalisation ont été particulièrement optimistes », a rapporté la Chambre régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, en mars 2018 ». Maître de conférences en management du sport et développement territorial à l’université Paul Sabatier de Toulouse, Eric Adamkiewicz confirme l’intérêt du centre aquatique dans une optique de diversification à l’année. « La partie bien-être avec spa et jacuzzi, est aujourd’hui considéré comme un incontournable des stations. Mais il convient de veiller à la concurrence des hôtels et gites qui proposent aussi ce style de service », pointe-t-il.

Répondre aux besoins locaux

Du côté de la Clusaz (Haute-Savoie), une réflexion est également en cours pour optimiser le « très vintage » – selon Laurent Badone, le directeur général des services – Espace aquatique des Aravis. Conçu en… 1967, la piscine municipale, « dotée d’une vraie signature architecturale » de bassins intérieurs et extérieurs, chauffés hiver comme été. « Bien sûr, de nombreux travaux y ont été réalisés ne serait-ce que pour respecter les normes et moderniser le parcours-clients ». Et aujourd’hui, poursuit le DGS, « notre centre fait pleinement partie de la réflexion engagée dans le cadre d‘un schéma directeur centré sur le ‘4 saisons’, pour sortir de la dépendance au ski et des loisirs météo-dépendants ». Pour autant, hors de question de basculer dans la surenchère de services proposés par les groupes hôteliers. « L’idée est de cibler les besoins, y compris ceux des locaux qui souhaitent peut-être tout simplement nager. Nous avons aussi un enjeu de maintien de services publics de proximité à travers le savoir-nager », conclut le DGS.