Archives en ligne : les nouvelles attentes des usagers

Archives

Publié le 13/01/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Un rapport commandé par le Service interministériel des archives de France chiffre à 2 milliards le nombre de clics enregistrés par les services d'archives en ligne en 2020. Un résultat qui conforte les professionnels et leurs collectivités dans leurs efforts en faveur du numérique. Les usagers ont été interrogés sur leurs attentes. De quoi nourrir la réflexion des décideurs locaux.

« On enregistre environ 48,6 millions de connexions en 2019 sur les sites internet des archives et 1,7 milliard de pages et images vues et, en 2020, près de deux milliards de pages et images vues. »

Validation de la stratégie des services d’archives

Ces chiffres, qui concernent l’ensemble des services d’archives à compétence nationale (1) et les services territoriaux (2) sont un des constats impressionnants de l’enquête publiée en décembre 2021 par le Service interministériel des archives de France, réalisée par les chercheuses Noémie Couillard et Maylis Nouvellon pour l’agence Voix/Publics : Deux milliards de clics, enquête sur les usagers en ligne des archives.

L’archivage numérique un grand défi pour les collectivités

Des données qui valident au passage les ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier