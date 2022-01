Rénovation de l’habitat : « Les territoires conserveront une grande liberté »

[Entretien] Rénovation de l'habitat

Publié le 13/01/2022 • Par Olivier Descamps • dans : France

Nouveau service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov’ a été lancé officiellement mercredi 11 janvier 2022. C’est désormais l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui en assurera la coordination. Aussi maire de Chambéry, son président, Thierry Repentin, insiste sur la nécessité pour les collectivités de se saisir de cet outil afin d’accompagner les ménages de leur territoire.

Pourquoi était-il important de réorganiser le service public de la rénovation de l’habitat ?

Nous avons une politique ambitieuse en la matière. Et nos concitoyens ne sont pas des techniciens. Ils ont donc besoin d’un tiers de confiance pour les aider à faire des travaux. France Rénov’ leur permet de l’identifier facilement. Jusqu’alors, nous avions deux réseaux : celui de l’Ademe (Faire) et celui de l’Anah . Nous avons unifié nos compétences avec une seule porte d’entrée, à la fois au niveau national avec un nom, une plateforme Web, un numéro de téléphone ; et au niveau local. C’est grâce à cela que nous pourrons amplifier nos efforts. En 2022, trois milliards d’euros seront distribués aux ménages. Les aides vont aussi être simplifiées. Par exemple avec le dispositif « habiter ...

