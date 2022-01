Accueil

Actualité

Actualité France

France Couverture santé et prévoyance : les négociations sont enfin lancées

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Couverture santé et prévoyance : les négociations sont enfin lancées

Publié le 13/01/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

AdobeStock

Une visioconférence réunissant les employeurs et les organisations syndicales s'est tenue, mercredi 12 janvier, sur la question de la couverture santé et prévoyance des agents. Le principe d'un accord de méthode a été adopté et plusieurs réunions thématiques devraient se tenir jusqu'au milieu du mois de mars.