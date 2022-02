Accueil

L’Agence de services et de paiement : l’opérateur de référence dédié à la mise en place des politiques publiques

Publié le 07/02/2022

L’Agence de services et de paiement est un établissement public administratif qui intervient pour le compte de décideurs publics aux niveaux européen, national et territorial. Elle porte avec eux des dispositifs dont l’objectif est de créer une société plus durable et plus solidaire. Son engagement prend d’autant plus de sens dans les périodes de crise économique, sanitaire et/ou sociale, comme celle que nous traversons aujourd’hui. C’est pourquoi, elle s’engage quotidiennement auprès de publics très variés, parfois sensibles : agriculteurs, jeunes, dirigeants d’entreprises, personnes en situation de handicap, précaires en difficulté économique, demandeurs d’asile…

Peggy Bourdin directrice régionale Hauts-de-France, Agence de services et de paiements