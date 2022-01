La pêche en eau douce (1) : les différents territoires

[Fiches pratiques de la police territoriale] Compétences

Publié le 17/01/2022 • Par Yanneck Bourgoin • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Les gardes champêtres, les agents de police municipale, les gardes pêches particuliers sont compétents pour verbaliser les infractions au droit de la pêche. Cette première fiche consacrée à la pêche en eau douce explique le régime juridique du droit de pêche en considération des cours et plans d’eau, dans lesquels il s’exerce.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Champ d’application – Principes généraux

(Code de l’environnement, articles L.430-1 à L.431-3)

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. Dès lors, la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. Tous les pêcheurs sont soumis aux règles de gestion des ressources piscicoles que ce soit dans un but de loisir ou à titre professionnel.

Le développement de la pêche de loisir doit se faire dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.

Les règles s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception des eaux ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite