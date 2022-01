Les éthylotests obligatoires dans les débits de boissons, un cadre juridique inédit

[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-réglementation-jurisprudence

Publié le 20/01/2022 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

L’obligation de mise en vente d’éthylotests dans les débits de boissons alcoolisées à emporter et en ligne est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser ces infractions en raison d’un cadre juridique inédit.

Obligations imposées aux débitants de boissons

Code de la santé publique, article L.3341-4

(loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019)

« Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public. Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Transports, de l’Intérieur et de la Santé. »

