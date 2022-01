[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-réglementation-jurisprudence

L’usage détourné du protoxyde d’azote donne de nouvelles compétences aux APJA et aux gardes champêtres

Publié le 13/01/2022 • Par David Lévi-Valensi • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

D.R.

L’usage détourné du protoxyde d’azote est un phénomène que connaît bien le milieu festif. Toutefois, lorsque ce sont les plus jeunes qui s’adonnent à cette pratique et ce, au détriment des conséquences sanitaires encourues par les plus addicts, le législateur sonne la fin de la récréation et confère de nouvelles prérogatives aux agent de police judiciaire adjoints.

