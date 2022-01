Manque de médecins hospitaliers : les maires « n’ont pas de prise sur les recrutements »

Déserts médicaux

Publié le 12/01/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le manque de médecins et de sages-femmes fait peser une menace sur l'activité de certains services hospitaliers et maternités des hôpitaux de proximité notamment. Par exemple à Sarlat-la-Canéda (Dordogne). Jean-Jacques de Peretti, maire depuis 1989, analyse la situation autour du centre hospitalier local.

Quelle est la situation hospitalière sur votre territoire ?

L’hôpital de Sarlat est un hôpital de proximité incontournable, il n’y en a pas d’autre à 50 kilomètres à la ronde et il et situé sur une zone de « chalandise » de 30 000 à 40 000 habitants avec un flux de 2 à 2,5 millions des touristes par an. D’où la nécessité pour cet hôpital d’avoir un service des urgences et une maternité. Il n’y a jamais eu aucune menace de fermeture sur cet hôpital. L’hôpital n’est pas sous perfusion, les services marchent bien. La maternité va probablement dépasser les 300 naissances par an. Et grâce au Ségur de la santé, nous allons lancer des travaux pour refaire l’accueil et les urgences. Les menaces qui pèsent sur l’hôpital aujourd’hui ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite