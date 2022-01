Eau - Assainissement - Déchets

« En France, la concurrence entre Suez et Veolia sera plus vive que jamais »

Publié le 12/01/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

L'offre publique d'achat de Veolia sur Suez s'est terminée le 7 janvier 2022 et a été relancée jusqu'au 27 janvier. La scission du groupe Suez n'est plus qu'une affaire de quelques semaines, avant que ce "nouveau Suez" ne prenne son départ. Son directeur général adjoint, Maximilien Pellegrini, nous explique les enjeux de cette opération et tient à assurer les collectivités françaises sur un point : la concurrence sera toujours aussi importante avec son concurrent de toujours, sinon plus.

