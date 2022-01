Les cabinets de conseil RH font leur nid dans la territoriale

Réforme de la fonction publique

Publié le 14/01/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La loi du 6 août 2019 a fait des collectivités les véritables gestionnaires de leurs ressour­ces humaines. Certaines recourent à des cabinets de conseil et y mettent le prix.

Chiffres-clés 59,34 % des EPCI ont eu recours à l’appui d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la mise en œuvre de leur fusion, selon l’enquête d’Intercommunalités de France et de la Fédération nationale des centres de gestion sur les impacts RH de ces fusions, dévoilée au congrès de maires, mi-novembre. Et 18,68 % des EPCI évoquent l’accompagnement du centre de gestion.

Lignes directrices de gestion, 1 607 heures, Rifseep (1), recrutement et attractivité. Voilà le quarté des prestations les plus demandées par les collectivités aux cabinets de conseil en ressources humaines. « Les collectivités ont fait appel aux cabinets d’audit en finances publiques il y a une vingtaine d’années, elles commencent à solliciter les cabinets de conseil en RH sur des questions stratégiques », analyse ­Mathieu­ ­Chartron, fondateur de l’agence Agora territoire, aujourd’hui directeur général des services (DGS) de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (27 communes, 325 agents, 59 200 hab., Yonne) et de la ville de Sens (625 agents, 26 700 hab.). Car, en transférant aux collectivités nombre de responsabilités (fin des dérogations au temps de travail, déploiement du régime indemnitaire, stratégie de pilotage des ressources humaines, encadrement du droit de grève, protection sociale complémentaire…) et en libéralisant le recrutement des contractuels, la loi « Dussopt » du 6 août 2019 aurait été porteuse pour les cabinets de conseil.