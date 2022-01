Compétences

Publié le 21/01/2022 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

Le département détient quatre espaces pour aider ses agents à maîtriser les outils numériques et à participer à l’innovation.

[Alpes-Maritimes, 4 600 agents, 1,10 million d’hab.]

Sur les 4 600 agents du conseil départemental des ­Alpes-­Maritimes, 171 ont participé, entre le 12 octobre et le 23 novembre, aux ateliers du smart corner, pôle d’excellence dédié à la mutation numérique du département, inauguré le 23 septembre. Pas moins de 200 réunions se sont tenues les deux premiers mois, avec une communication interne de la DRH. Le président du conseil départemental, ­Charles-Ange ­­Ginésy, avait déjà axé son mandat 2015-2020 sur l’accélération de la transition numérique.

Un pôle d’échanges

Après un réaménagement des locaux de la direction des services numériques (DSN), le smart corner vise un double objectif : accompagner les agents dans leur maîtrise du numérique pour un usage courant et constituer un pôle d’échanges entre eux et la DSN autour du numérique, afin de favoriser l’innovation. Le smart corner (200 000 euros de travaux) comprend quatre espaces. Le premier, le smart store and collect : « L’agent y expose ses besoins, comme un clavier défectueux ou une messagerie à synchroniser, nous présentons notre offre matérielle et un catalogue en ligne de services », résume ­Benjamin ­Mathieu, directeur des services numériques du département.

Des idées qui émergent

Deuxième espace, le smart lab est un lieu d’idéation autour des projets numériques. « On part du processus métier pour définir l’outil numérique et non l’inverse. On conseille et anime en ce sens, en lien avec la DRH », précise-t-il.

La smart class est une salle de formation aux outils numériques, en visio et en présentiel. « Cela autonomise l’agent, donne des formats moins génériques et plus interactifs, accessibles aux agents extérieurs au siège », assure ­Arnaud Falque, représentant du personnel et l’un des 150 ambassadeurs du smart ­corner. Enfin, la smart room fait découvrir les innovations, avec trois sous-espaces : un kiosque documentaire sur le numérique, une zone de démonstration technologique et une offre informative définie entre direction générale, DSN et DRH.

La collaboration favorisée

S’ajoute le « smart tour numérique » pour toucher aussi, avec un binôme RH et DSN, les collaborateurs des 200 sites extérieurs. Le smart corner fonctionne avec une vingtaine d’agents déjà en poste, un responsable recruté et des intervenants aux ateliers. In fine, il semble apprécié : « Il favorise le collaboratif et un travail entre services », confie Arnaud Falque.