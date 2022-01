Mobilités

En forte progression, le vélo a encore beaucoup de chemin à parcourir

Publié le 11/01/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

©candy1812 - stock.adobe.com

La pratique du vélo a connu une hausse de 30% en 2021, ce dont le Club des villes et territoires cyclables et marchables s'est félicité lors d'un bilan annuel le 11 janvier 2022. Mais les défis sont encore grands pour développer l'usage de la bicyclette et pour que cela se fasse en harmonie avec les piétons. Les collectivités ont un rôle important à jouer en ce sens, en réorganisant l'espace public et en travaillant à une approche plus globale des mobilités.

