Les agents, acteurs de la bascule vers le zéro phyto

Terrains de sport

Publié le 11/01/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

A la croisée des chemins entre les services techniques, espaces verts et sports, l’entretien des pelouses sportives bascule progressivement vers le zéro phyto. Loin d’être anodine, cette transition écologique est aussi humaine. Entre nouvelles organisations et indispensables formations.

A la tête l’Association nationale des Directeurs et Intervenants d’Installations et des Services des Sports (Andiiss), Marco Sentein évalue entre 10% et 15% le temps de travail supplémentaire (1). Obligatoire pour toutes les pelouses sportives à partir du 1er juillet prochain, le passage au zéro phyto bouleverse l’organisation des services municipaux et intercommunaux en charge de la gestion et de l’entretien de ces équipements. La ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) et ses 23 terrains engazonnés a basculé en 2011. Avec le recul, Bertrand Martin, responsable du service exploitation de la direction des Jardins et de la Biodiversité confirme : « oui, le zéro phyto signifie davantage d’entretien. En préventif essentiellement ». Et de préciser : « mais nos jardiniers constatent aussi une ...

