Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Participez à la Journée de l’achat public 2022 – découvrez le programme!

[Conférence] Journée de l'Achat public

Participez à la Journée de l’achat public 2022 – découvrez le programme!

Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

D.R.

La Journée de l'Achat public, c'est un rendez-vous inédit, fruit de l'expertise des rédactions de la Gazette des communes, du Moniteur et d'achapublic.com, pour décrypter l'actualité de la commande publique dans le contexte de la crise sanitaire ! Retrouvez les analyses et conseils des experts pour maîtriser les clés de l'évolution de la commande publique, et des moyens existants pour la mettre au service de la relance.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Marchés publics

Réglementation des marchés publics