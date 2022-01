Quand les agents se remotivent en dépannant leurs collègues

Organisation

Publié le 20/01/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

A la ville et à la métropole d'Orléans, l’équipe « facilitation du quotidien » répond aux demandes d’appui des services et accompagne les agents en transition.

[Ville et métropole d’Orléans (Loiret), 22 communes, 3 600 agents, 287 000 hab.] D’un côté des besoins de facilitation du quotidien dans les services, de l’autre des agents en attente de repositionnement. Faire le lien entre les deux, c’est l’idée qu’a eue le service « QVT » d’Orléans, à la suite de l’enquête menée en 2019 sur les « irritants du quotidien ».

« Cette enquête a notamment mis en évidence des surcharges de travail, des difficultés à identifier les personnes ressources pour les petits problèmes techniques ou logistiques, un accueil des nouveaux agents peu professionnel et un souhait de disposer d’une conciergerie interne », rapporte ­Camille ­Margollé, responsable du service « QVT ». Comme toutes les collectivités, Orléans est par ailleurs confrontée à une augmentation du nombre d’agents contraints de changer de poste.

De là est né, en février 2020, le pôle « facilitation du quotidien » au sein du service « QVT ». Il est constitué d’agents en reclassement ou en repositionnement, sélectionnés parmi ceux déjà pris en charge par le pôle « parcours professionnels ». « Ces agents doivent être en demande et motivés. S’ils ne sont pas moteurs, on ne les prend pas dans le pôle », indique ­Camille ­Margollé.

Prestations cofinancées

Une fois intégrés à l’équipe, ils sont mis à la disposition des ­services qui le demandent, pour des missions « orphelines » : une surcharge ponctuelle de travail ou pour accueillir de nouvelles recrues. « Nos agents viennent en appui pour améliorer le quotidien et les conditions de travail de leurs collègues », résume Julien ­Deroubaix, responsable du pôle « facilitation du quotidien ».

Les missions peuvent être de nature administrative. Pour traiter des dossiers (tri, classement…) ou participer à l’organisation d’événements internes, par exemple. Il peut aussi s’agir de missions plus opérationnelles (installation de matériel, de salles, livraison, petit déménagement…). Les « prestations » sont cofinancées grâce à un pourcentage de la masse salariale de chaque direction. L’idée étant de ne plus faire reposer le poids des surnombres sur les directions d’origine.

« Certains chargés de facilitation du quotidien partent en mission pendant un ou deux mois, mais le plus souvent c’est quelques jours et, le reste du temps, ils sont avec nous pour travailler leur projet et se former », explique ­Julien ­Deroubaix. Car le pôle n’a pas qu’une vocation de renfort.

Soutien au quotidien

Il doit servir de tremplin pour aider les agents qui y travaillent à rebondir professionnellement, en leur redonnant confiance et en les faisant ­monter en compétences. Avec l’objectif de les pérenniser sur des postes après la période d’accompagnement, comme cela a déjà été le cas pour une dizaine d’entre eux.

Les agents sont pris en charge pendant dix-huit mois maximum. Un agent de maîtrise de l’équipe volante « QVT » les coache, les motive et les soutient au quotidien. Ils sont également accompagnés par un chargé de parcours professionnel.

« On constate de vraies réussites d’agents qui étaient en difficulté sur leur poste et pour lesquels ça fonctionne très bien au sein du pôle. Ils trouvent du sens à leurs missions », assure Camille ­Margollé. Si les retours des directions sont également positifs, le dispositif manque encore de notoriété.

« Nous voudrions réussir à être identifiés comme la porte d’entrée pour toutes les missions de renfort en interne », avance ­Julien ­Deroubaix.