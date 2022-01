Une formation commune entre Atsem et enseignants améliore la communication

« Un dialogue et un climat de confiance se sont installés »

Delphine Moretti, responsable du service « vie scolaire et périscolaire »

« Cette coformation a fait beaucoup de bien aux Atsem qui ont pu s’exprimer librement sur leurs problématiques via un intermédiaire neutre, le CNFPT, mais aussi comprendre les contraintes des enseignants. La parole s’est libérée et chaque professionnel n’a désormais plus peur d’interroger l’autre.

Les Atsem ont trouvé leur place et du sens à leur travail auprès des enfants. Un dialogue et un climat de confiance se sont installés dans chaque école, et un nouveau lien s’est établi entre la collectivité et les directions des établissements. J’ai régulièrement les directrices au téléphone. Depuis la coformation, nous avons institué des réunions d’équipes, à chaque période scolaire, durant lesquelles nous décidons de notre fonctionnement commun. Le bilan est vraiment très positif. Nous avons d’autres projets d’aménagement de classe pour parfaire le bien-être au travail de l’ensemble de l’équipe pédagogique. »