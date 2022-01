Un diplôme pour ouvrir les portes aux demandeurs d’emploi

« Notre promotion partage la même envie de service public »

Corinne Samsoen, stagiaire

« C’est ma conseillère Pôle emploi qui m’a parlé de cette formation, qui correspond à ce que je cherchais. Après avoir été enseignante en gestion commerciale et financière, j’ai voulu faire autre chose et pratiquer ce que j’enseignais. J’ai pris un poste d’assistante commerciale dans une entreprise, mais j’ai compris que l’idée de service public me manquait. Je me rends compte qu’en collectivité, je pourrais avoir un poste polyvalent – ce qui me plaît – et retrouver cette notion. Notre promotion est très diversifiée, mais en même temps d’un esprit très homogène… Je crois que cela vient de cette même envie de service public. De plus, pour trouver mes stages, il m’a suffi de demander dans les mairies aux alentours de chez moi.

Pour la suite, je pense aux concours, mais le passage au service intérim du centre de gestion m’intéresse, pour affiner mon choix quant au type de collectivité dans laquelle je veux travailler. »