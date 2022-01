Adour-Garonne : un partenariat inédit pour répondre à la crise de l’eau

Pour économiser l’eau et accompagner la transition écologique, un partenariat institutionnel unique commence à produire ses fruits en Adour-Garonne. Un bras armé efficace pour mobiliser des cofinancements. Bilan des actions menées, à venir pour 2022 et aussi des pistes d’amélioration.

Pour faciliter le dialogue entre les acteurs, dans un bassin très marqué par les tensions autour des retenues d’eau (Sivens, Caussade) pour l’agriculture, les deux régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, ainsi que l’agence de l’eau Adour-Garonne et les services de l’Etat ont créé en 2018 un partenariat unique : l’« Entente pour l’eau ». L’objectif est de réduire la consommation de 200 millions de m3, soit 10 % des prélèvements actuels, sur la période du SDAGE 2022-2027. Sur ce bassin versant, les effets de la sécheresse sont en effet particulièrement prégnants et doivent s’accélérer avec le ...