Revalorisations salariales : nouveau mouvement de grève dans le secteur médicosocial

Travail social

Publié le 11/01/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Les travailleurs sociaux et du monde médicosocial sont appelé à la grève ce 11 janvier 2022 par plusieurs syndicats et collectifs. Au cœur des revendications, une demande de revalorisation salariale, nécessaire à l'attractivité des métiers, selon les syndicats.

« Il est temps que les professionnels de terrain et les usagers soient entendus pour faire évoluer notre système de santé et d’action sociale qui est à bout de souffle », conclut l’appel à la journée nationale de mobilisation pour ce 11 janvier 2022. Plusieurs syndicats (CGT, Sud, CFE-CGC) et collectifs (Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, collectif inter hôpitaux, AMUF…) voulaient continuer le mouvement lancé en décembre et qui avait mobilisé de nombreux professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial et social.

Au cœur des revendications : les salaires et les conditions de travail. La CGT demande ainsi des augmentations immédiates de 300 euros et plus aucun salaire sous le Smic. Un minimum pour être ...

