Une rallonge de 100 millions d’euros pour le fonds friches

Aménagement du territoire

Publié le 10/01/2022 • Par David Picot • dans : Actualité Club finances, actus experts technique, France

De 650 à 750M€. Depuis le site en reconversion des anciennes manufactures textiles Cosserat à Amiens, le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi, une enveloppe supplémentaire de 100M€ pour le recyclage des friches. L’illustration d’une politique qui tend vers l’économie du foncier et la lutte contre l’artificialisation des sols.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Oui, nous pouvons à la fois lutter contre l’artificialisation des sols et continuer à promouvoir une politique ambitieuse en matière de construction de logements ». C’est en substance le message qu’a souhaité faire passer le Premier ministre Jean Castex, en déplacement ce samedi 8 janvier, à Amiens (Somme), accompagné de deux ministres : Barbara Pompili, pour la transition écologique et Emmanuelle Wargon, en charge du logement.

La délégation gouvernementale a déambulé sur le site de la friche Cosserat, vestige d’anciennes manufactures de velours et de cotons, fondées en 1794 et dont les portes demeurent closes depuis 2012. A partir de 2025 s’érigera ici, sur 5 hectares, un nouvel éco-quartier baptisée la Tisserie : 400 logements, 9 000m² d’activités économiques et 500m² de commerces ...