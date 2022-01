Lorsque la CAF a présenté le Plan rebond « petite enfance » début 2021, la CC des vallées du haut Anjou avait déjà validé la construction de deux nouveaux EAJE de 18 et 24 places, en remplacement de deux structures vétustes de 12 et 18 places. Une participation de la CAF à l’investissement de 230 000 euros avait été calculée.

« Grâce au Plan rebond, elle est passée à 330 000 euros, soit 40 % supplémentaires ! Avec cette bonification, nous pouvons envisager un bâtiment plus coûteux : une construction en bois et paille, plus écoresponsable, qui doit permettre à terme des économies de fonctionnement », se réjouit le directeur des services, ­Stéphane ­Jeanneteau. Si l’aide de la CAF n’a pas déclenché le projet, elle a permis de réfléchir à son amélioration.

En parallèle, l’interco planchait sur un projet de structure dans la ville-centre qui manque de places. L’étude, qui intègre les flux domicile-travail, doit être finalisée en 2022. Les élus auraient pu choisir d’accélérer pour bénéficier du Plan rebond. Mais, selon ­­Stéphane ­Jeanneteau­, « il faut être respectueux des deniers publics et faire les choses dans l’ordre en s’assurant que le besoin est pérenne. On ne peut pas se permettre d’investir dans des structures qui ne seront plus occupées dans cinq ou dix ans. » En ayant l’information du Plan rebond en février 2021, il est en effet difficile pour une collectivité de boucler un projet en dix mois en partant de zéro.

