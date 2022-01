Tout le calendrier prévisionnel des concours et examens pour les A+

Concours

Publié le 10/01/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Le Centre national de la fonction publique territoriale a publié le calendrier prévisionnel des concours et examens professionnels pour les A+ qu'il organise en 2022.

Quels sont les différentes échéances (retrait des dossiers d’inscription, dates limites de dépôt, déroulement des épreuves écrites et orales) et conditions générales d’inscription aux concours et examens professionnels des administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs de patrimoine et de bibliothèques organisés par le CNFPT ?

Toutes ces informations ont été compilées dans un document paru mi-décembre. Le CNFPT précise sur son site internet qu’en raison de la crise sanitaire, l’établissement se réserve le droit d’ajouter, de supprimer ou de reporter des concours et examens professionnels. Par ailleurs, seule la parution au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours et examens professionnels confirmera leur organisation.

Lors des épreuves, le port du masque est obligatoire. Les concours ou examens professionnels, quel que soit le nombre de participants, ne font pas partie des activités pour lesquelles la présentation du passe sanitaire est requise.

Références Calendrier prévisionnel des concours et des examens professionnels 2022

