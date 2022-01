Comment mieux anticiper le risque de mégafeux

Changement climatique

Une prise de conscience de l’ampleur du risque de mégafeux est indispensable, estiment les deux députés Alain Perea (La République en Marche) et François-Michel Lambert (Libertés et territoires) dans leurs conclusions de la mission d’information flash sur la prévention des incendies de forêt et de végétation, rendues le 5 janvier 2022.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Biodiversité

Changement climatique

Risques naturels et technologiques